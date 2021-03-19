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Galatasaray 3 - Çaykur Rizespor 4 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

19.03.2021, 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 21:07