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Galatasaray 3 - Çaykur Rizespor 4 MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Galatasaray 3 - Çaykur Rizespor 4 MAÇ SONUCU

19.03.2021, 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 21:07

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu zorlu 90 dakika öncesi Galatasaray'ın merakla beklenen 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Etebo, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Mostafa Mohammed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Fabricio Baiano, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Boldrin, Samudio, Dokovic, Sabo, Moroziuk, Skoda.

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