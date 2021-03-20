Aslan’a Rize şoku

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, iki rakibinin karşılaşacağı haftada sahasında Rizespor'a 4-3 yenildi. 2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. 14'te Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasıyaşanan karambolde Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 31'de ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 41'de Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

GOL DÜELLOSU DEVAM ETTİ

52'de Yedlin elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 54'te Skoda penaltı atışını gole çevirdi: 2-3. 74'te Feghouli'nin uzun pası sonrası sol çaprazda topu alan Onyekuru, ceza alanına girerken tehlikeyi önlemek isteyen Meriah ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı: 3- 3. 79'da sarı kartı olan Yedlin itirazları sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+3'te Michalak'tan pası alan Fernando Andrade, ceza alanı sol çaprazından skoru belirledi: 3-4.



SAVUNMA ÇÖKTÜ

GALATASARAY savunmasının Rizespor önünde savunmada yaptığı hatalar saç baş yoldurdu. Özellikle konuk ekibin attığı ilk iki golde stoperler Luyindama ve Marcao'nun yaptığı basit hatalar sonrası başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere herkesi çileden çıkardı. Rizespor'un bulduğu üçüncü golde elle oynayan Yedlin 79. dakikada da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.