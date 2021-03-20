Fatih Terim çıldırdı

ŞAMPİYONLUK yarışında yara alan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, maçın son anlarından sinirlerine hakim olamadı. Rizespor'un 90+3'te Fernando ile bulduğu golün ardından Terim, Rizeli yöneticilerin söylemlerinin ardından çılgına döndü. Tribüne çıkmak isteyen deneyimli hocayı, teknik heyet güçlükle sakinleştirdi. Hakem maçı durdururken, Rizespor yedek kulübesinden Terim'e özür dilendi. Öte yandan maç sonu açıklamalarda bulunan deneyimli hoca futbolcularından dert yandı. Terim, "Neredeyse olmayan pozisyonlardan iki gol yedik. Komik bir golle üçü yedik, yine beraberliği bulduk. 10 kişi kaldık, o pozisyonda hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki! Olsa bir şey de vereyim diye hemen. Muhakkak ki futbol öngörülen bir şey değil. Ancak bu kadar teknik futbolcuların hata yapması. Böyle goller yediğinizde diğer oyuncularda etkileniyor. Bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Artık maç kaybetmemezi gerekiyor. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım."



RASİM ÖZTEKİN'İN FOTOĞRAFI TRİBÜNDE

ÖNCEKİ hafta vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in büyük boy fotoğrafı maç öncesinde tribüne konuldu. Galatasaray Kulübünün divan kurulu üyesi de olan Öztekin'in Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan tarafından daha önce bir maçta çekilen fotoğrafı, Türk Telekom Stadı'nda müsabakaları takip ettiği koltuğa bırakıldı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda her zamanki yerinden en büyük aşkı G.Saray'ın yanında. Unutulmayacaksın büyük usta." denildi.