G.Saray ağır yaralı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, evinde oynadığı maçta Ç.Rizespor'a 4-3 yenilerek ağır bir darbe aldı. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u deplasmanında yense de Karadeniz temsilcisine yenilerek hiç ummadığı 3 puan kaybetti. İstanbul ekibinde Hatayspor karşılaşmasında sağ bek DeAndre Yedlin, stoperler Luyindama ile Marcao cezaları sebebiyle görev yapamayacak. 3 oyuncu da eleştirilerin hedefinde yer alırken, savunmanın bir başka parçası sol bek Saracchi de yenilen ilk goldeki tercihi nedeniyle tepki topladı. Galatasaray'da devre arasında takıma flaş şekilde transfer edilen Gedson Fernandes'in de sessizliği sürüyor.



FATİH TERİM: ÇOK ÜZGÜNÜZ

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuların son 3 maçta çok bireysel hata yaptığını söyledi. Terim, "Ç.Rizespor maçında yediğimiz gollerin anlatımı yok. Bunu yapan Türkiye'nin en az gol yiyen takımı. Kritik bir yerde doğru olmayan işler yaptık, üzgünüz" dedi.