G.Saray’da sürpriz hamle

EVİNDE oynadığı maçta Ç.Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sıkıntıya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin iki stoperi olan Luyindama ve Marcao'nun Karadeniz ekibi karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi Fatih Terim'i düşündürmeye başladı. Terim'in deplasmanda Hatayspor'la oynanacak maçta stoper olarak Ryan Donk ile Taylan Antalyalı'ya görev vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

8 YIL SONRA BİR İLK

TAYLAN Antalyalı kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada forma giymeye başlamıştı. Milli arayı iyi değerlendireceklerini belirten teknik direktör Fatih Terim, "Hatayspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz" dedi. Bu arada Galatasaray, en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda 31 haftada tam 7 oyuncu kırmızı kart görürken, Ç.Rizespor maçında kırmızı kart gören Yedlin, 8 yıl sonra Aslan'a bir ilki yaşattı. Böylece Galatasaray şampiyon tamamladığı 2012-2013'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.