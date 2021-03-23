Adnan Polat iddiaları

GALATASARAY'DA geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olma-yacağını belirten ancak başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından eski başkan Adnan Polat'ın da başkanlığa aday olacağı yönündeki iddi-alar yüksek sesle dillendirilmeye baş-landı. Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde görüş-melerini sürdürse de ortak aday olarak görülen Yiğit Şardan henüz net bir karar vermedi. Mustafa Cengiz, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Hakan Üstünberk ekse-ninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor.