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Haberler Galatasaray Adnan Polat iddiaları

iddiaları

Adnan Polat iddiaları

23.3.2021

GALATASARAY'DA geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olma-yacağını belirten ancak başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından eski başkan Adnan Polat'ın da başkanlığa aday olacağı yönündeki iddi-alar yüksek sesle dillendirilmeye baş-landı. Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde görüş-melerini sürdürse de ortak aday olarak görülen Yiğit Şardan henüz net bir karar vermedi. Mustafa Cengiz, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Hakan Üstünberk ekse-ninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor.

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