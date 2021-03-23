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Haberler Galatasaray G.Saray’da iki aday

G.Saray’da iki aday

G.Saray’da iki aday

23.3.2021

SON 4 maçta kalesinde 8 gol gören G.Saray'da savunma S.O.S verirken sarı-kırmızılılar şimdiden takviye arayışlarını hızlandırdı. Aslan'ın bu bölgeye iki stoper birden transfer etmek istediği ve iki güçlü adayı da belirlediği öğrenildi. Valencia'da kiralık olarak oynayan Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro ile ilgilenen Aslan, Velez Sarsfield ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek 25 yaşındaki Perulu Luis Abram'ı da listeye aldı. Cim-Bom'un devre arasında da ilgilendiği Abram'a çok yakın olduğu, sezon bitmeden iki futbolcuyla da anlaşma sağlanacağı öne sürüldü. Bu arada Luyindama ve Marcao'nun Hatay (D) maçı öncesi cezalı olmasıyla Aslan'ın elinde, bu bölgede oynatabileceği sakatlıktan yeni çıkan Donk ile bu sezon sadece 9 dakika süre alan Ozornwafor kaldı.

PERU İLE 24 KEZ
LUİS Abram, Peru Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.


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