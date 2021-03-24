Mohamed’e hırsız şoku

GALATASARAYLI futbolcu Mostafa Mohamed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayın 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandığı öğrenildi. Alışverişe giden futbolcu Mostafa Mohamed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. (31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.