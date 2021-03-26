Fatih Terim’e iki maç ceza

PROFESYONEL Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala hakkındaki kararını açıkladı. PFDK, Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

İki isime 3'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası veren kurul, olayın oluş şeklini de dikkate alarak fiilin haksız tahrik sonucu işlendiği gerekçesiyle 3'te 1 oranında indirime gitti. Ve sonuç olarak 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetti. G.Saray Kulübü'nün Tahkim Kurulu'na gitmesi beklenirken indirim olmazsa iki teknik adam Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında takımın başında yer alamayacak.