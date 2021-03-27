G.Saray’dan büyük bomba

SÜPER Lig ekibi Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarıkırmızılılar, Crystal Palace ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki Christian Benteke'yi gündemine aldı. Yönetimin tecrübeli golcü ile temasa geçeceği ifade edildi. 5 sezondur Crystal Palace'da forma giyen Benteke ilk sezon 40 maçta 18 gol attıktan sonra bir türlü istediği performansı gösteremedi. 22 Premier Lig maçına çıkan Benteke 5 gollük bir performans ortaya koydu. Standard Liege, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen'de de forma giyen tecrübeli futbolcu, 2012'de 7 milyon pound karşılığında Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı. 2015'te de toplam 46.5 milyon Euro karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan ancak Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı, 42 maçta 10 gol, 4 asistlik performans göstermesine rağmen takımda kalamadı.

35 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Liverpool golcü oyuncu Benteke'yi 46.5 milyon Euro'ya transfer ettikten sadece 1 yıl sonra Crystal Palace'a 35 milyon Euro'ya sattı.



SOL BEKE AANHOLT GELİYOR

G.SARAY'DA sol bek arayışları hız kazandı. Leipzig'ten kiralanan Saracchi ile yollarını ayıracak sarı-kırmızılı ekip, boşluğu Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt ile dolduracak. 3 yıllık sözleşme teklif edilen Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin Euro ücret önerildi. Babel, de Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı Aanholt'u Galatasaray'a davet edip, 'Come to Galatasaray' Fatih yorumu yaptı.



TERİM'İN CEZALARI 1 SEZONU BULDU

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'de son 10 yılda görev aldığı 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamadı. Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan Fatih Terim'e Ç.Rizespor müsabakasının ardından PFDK, 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.