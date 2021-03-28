  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Aslan’a ön libero

Aslan’a ön libero

Galatasaray, Bayer forması giyen ’i gündemine aldı. 33 yaşındaki başarılı futbolcu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyebilir

Aslan’a ön libero

28.3.2021

Gelecek sezon orta sahasında değişiklik hedefleyen G.Saray tecrübeli ön libero ile anlaşmak için kolları sıvadı. Fatih Terim'in Leverkusen forması giyen Baumgartlinger'i takibe aldığı öğrenilirken bu sezon 29 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Avusturyalı yıldız futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BİR GOL ATTI
Futbolcunun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Son 5 sezondur Bayer Leverkusen'de oynayan başarılı isim daha önce de 6 sezon Almanya'da Mainz ekibinde görev almıştı. 77 kez Avusturya Milli Takımı'nın da formasını terleten oyuncu bu süreçte 1 gol atabildi. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Takım Hatay müsabakasının hazırlıklarına bugün devam edecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’a ön libero haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.