Aslan’a ön libero

Gelecek sezon orta sahasında değişiklik hedefleyen G.Saray tecrübeli ön libero ile anlaşmak için kolları sıvadı. Fatih Terim'in Leverkusen forması giyen Baumgartlinger'i takibe aldığı öğrenilirken bu sezon 29 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Avusturyalı yıldız futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BİR GOL ATTI

Futbolcunun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Son 5 sezondur Bayer Leverkusen'de oynayan başarılı isim daha önce de 6 sezon Almanya'da Mainz ekibinde görev almıştı. 77 kez Avusturya Milli Takımı'nın da formasını terleten oyuncu bu süreçte 1 gol atabildi. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Takım Hatay müsabakasının hazırlıklarına bugün devam edecek.