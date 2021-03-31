G.Saray’dan büyük bomba

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Norveçli sağ bekin yerini Juventus'ta forma giyen Juan Cuadrado ile doldurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen İstanbul ekibinin, 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldızla görüşmelere başladığı açıklandı. G.Saray'ın 2022 yılına kadar İtalyan temsilcisiyle sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 18 milyon Euro olan Juan Cuadrado'yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği belirtildi. Chelsea, Fiorentina, Udinese ve Lecce'de de forma giyen Juan Cuadrado, bu sezon Juventus'ta oynadığı 19 karşılaşmada 1 gol attı ve 6 golün pasını verdi. Futbolcu 88 kez de Kolombiya Milli Takımı'nda görev yaptı.