Galatasaray’da Ramos bombası

Galatasaray'a transferde dünyaca ünlü bir isim önerildi. İspanyol devi Real Madrid'le sözleşme yenilemeyecek olan Sergio Ramos'un menajeri, İstanbul temsilcisine imzalı bir mail göndererek, oyuncusunun görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Kulübe gelen mailde, "Oyuncumu ister misiniz?" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılı tarafın ise bu iletiye olumlu cevap verdiği, görüşmelerin başladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki Ramos, 2005 yılından bu yana Real Madrid'de görev yapıyor. Bu arada sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcunun virüse yakalandığı ifade edildi.



8 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILIYOR

GALATASARAY'DA yeni sezon öncesi gidecek oyuncular belli oldu. Mevcut futbolcularla ilgili kararını veren sarı-kırmızılılarda 8 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Feghouli, Saracchi, Babel, Şener, Etebo, Linnes, Falcao ve Fatih Öztürk ile yollarını ayıracağı belirtildi. Yönetimin, Marcao, Luyindama, Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Gedson'la da dama, yola devam edeceği öğrenildi.