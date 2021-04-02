Aslan atağa kalktı

elecek sezonun transfer çalışmalarına ağırlık veren G.Saray'ın listesi günden güne kabarıyor. Sarı-kırmızıların 5'i yerli, 1'i yabancı olmak üzere tam 6 futbolcunun transferine yoğunlaştığı öne sürülürken yaz aylarında tam bir imza trafiği yaşanması bekleniyor. Cim Bom'un yabancı transferde liste başına Crystal Palace'ın sağ kanat oyuncusu Andros Darryl Townsend'i çektiği öğrenilirken başarılı oyuncu bu sezon Premier Lig'de 27 karşılaşmada 1 gol, 4 asistle oynadı. Cim-Bom'un yerli yıldızlarla ilgili girişimleri de tam gaz sürüyor. Sassuolo'dan Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ı takibe alan sarı-kırmızılılar Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Ayrıca Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile Alanya'dan Salih Uçan ile de büyük oranda anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında.



KAAN DA POZİTİF ÇIKTI

Milli Takım kafilesindeki Kovid-19 vakaları artıyor. G.Saray'ın transfer istesinde yer alan Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan'ın testinin pozitif çıktığını açıklandı.