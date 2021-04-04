Cim-Bom Hatay’da dağıldı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, milli ara dönüşü Hatayspor'a deplasmanda yenilerek ağır yara aldı: 3-0. 21'de sol kanattan Mesut'un ortasında arka direkte Akitonla topla buluştu. Onun içeriye çevirdiği topa Mame Diouf'un kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 29'da Traore'nin yerden kullandığı serbest vuruşta ceza yayında topu alan Ribeiro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

POPOV KIRMIZI KART GÖRDÜ

59'da Etebo içeriye ortaladı, Falcao'nun yaptığı kafa vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı. 69'da Halil'in kullandığı kornerde Falcao'nun kafa vuruşunda Munir yattı ve topu çeldi. 72'de savunma arkasına atılan uzun pasta Etobo'dan topu kapan Diouf, kaleci Muslera'nın yanından meşin yuvarlığı ağlara yolladı: 3-0. 79'da VAR'ın tavsiyesini dinleyen hakem Abdülkadir Bitigen, Onyekuru'ya faul yapan Popov'a kırmızı kart gösterdi. Maç 3-0 sona erdi.

HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut, Yusuf ve Kamara'ya görev verdi. Hatay, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.



GERGİNLİK YAŞANDI

PANDEMİ nedeniyle maçlara seyirci alınmazken, daha önce bir kaç müsabaka da olduğu gibi Hatay'da da tribünde bir çok ismin olduğu gözlendi. Konuk olarak gelen seyircilerin yer yer tezahürat yapması Galatasaray cephesinde tepkiye neden oldu. Bunun üzerine tribünde küçük çaplı bir arbede yaşandı. Araya giren güvenlik güçleri olayı büyümeden önledi.



ASLAN'DA ROTASYON

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rize maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener, Donk, Ömer Bayram, Arda, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi. Galatasaray sahaya Muslera, Şener, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda, Feghouli, Onyekuru, Mohamed ilk 11'i ile çıktı.



TERİM TRİBÜNDE

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.