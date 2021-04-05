G.Saray kaynıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ancak oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 11 puan kaybeden Galatasaray'da işler iyice karıştı. Ankaragücü yenilgisiyle başlayan süreçte teknik direktör Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu. Tecrübeli teknik adamın oyuncu tercihi eleştirilirken, özellikle son maçlarda oynanan etkisiz futbol da Terim'i hedef tahtası haline getirdi. G.Saray, bu sezon yenik duruma düştüğü Kasımpaşa, F.Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Ç.Rizespor ve Hatayspor mücadelelerini kazanamadı.

KALECİ MUSLERA ETKİSİZ KALDI

Son haftalarda savunmadaki bireysel hataların ön plana çıktığı sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olma unvanını da kaybetti. Galatasaray, Muslera'nın sakat olduğu dönemde Fatih ve Okan'ın kaleyi koruduğu süreçte topu ağlarında en az gören takım konumundaydı. Muslera'nın formda dönüşüyle de az gol yiyen görüntüsünü sürdüren Galatasaray, son 5 haftada 11 gol yiyince bu özelliğini kaybetti.



FATİH TERİM YOK, PUAN KAYBI ÇOK

GALATASARAY, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 karşılaşmada tam 39 puan bıraktı. Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Terim, takımının başında olmadığı söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 de yenilgi gördü. İstanbul ekibi, son olarak Terim'in cezalı olduğu maçta Hatayspor'a da 3-0 yenildi. Kulübedeyken güçlü bir portre çizen Terim'in yokluğu, takımın psikolojik olarak düşüşe geçtiğinin işareti olarak yorumlandı. Fatih Terim, toplamda aldığı 34 maçlık cezanın 29'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.



KAAN AYHAN'I İSTİYORLAR

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gündeme gelen futbolcu bir kez daha Kaan Ayhan oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Kaan Ayhan için girişimlere hız verildi. Sarı-kırmızılıların Kaan Ayhan için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Sassuolo'nun ise Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında henüz karar vermediği ve Türk stoper için yeni gelecek teknik direktörün kararının beklendiği kaydedildi.



TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor'a 3-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden isyan bayrağı açtı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve stoper olan Ozornwafor'un yerine Fernandes'in o bölgeye çekilmesi taraftarlar tarafından eleştirildi. İşte o eleştiriler: Ruhumuzu kaybettik be dayı. Ruhumuzu..., Terim, yaptığı hataların bedelini ağır ödüyor. Artık şampiyonlukta gitti. Bu ruhsuz oyuncularla bir yere varılmaz. Fatih Terim yanlış, oyuncular yanlış. Yönetimde Terim de emekli olmalı.