G.Saray mı? Ziraat mı?

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play- Off 1-4'üncülük etabı yarı finalinde günün ilk maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-2 kazanmıştı. Heyecan dolu bu kritik randevu da saat 14.00'te başlayacak.