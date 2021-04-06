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Haberler Galatasaray G.Saray mı? Ziraat mı?

G.Saray mı? mı?

G.Saray mı? Ziraat mı?

6.4.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play- Off 1-4'üncülük etabı yarı finalinde günün ilk maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-2 kazanmıştı. Heyecan dolu bu kritik randevu da saat 14.00'te başlayacak.
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