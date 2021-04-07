Galatasaray ceza kesti

SPOR Toto Süper Lig şampiyonluk yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray'da sıkıyönetim ilan edildi. Yönetimden futbolculara ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüpte para cezaları kesildi, prim ödemeleri durduruldu, antrenman saatleri değişti. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların gözünün yaşına bakılmadı. En yüksek cezayı Çaykur Rizespor maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcular Marcao ve Luyindama aldı.

TESİSLERDEN ÇIKAMAYACAKLAR

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. İdman saatleri gözden geçirildi. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak. Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.