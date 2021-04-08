Mustafa Cengiz bombaladı

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri'nin basın lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tesisler için büyük emek sarf eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Cengiz, Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğiyle ilgili sorular üzerine "Herkesin Galatasaraylı olmasını da istemem. Yoksa farkımız ortaya çıkmayacak. Yani 2 tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Çok özür dilerim, kişilikleriyle ilgili söylemiyorum. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Eğitimi nerede alırsan al, insan önce kendini yetiştirmeli. Sevgili F.Bahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir ve hepsi yakın arkadaşımdır. Ama yönetimleri maalesef doğru gitmiyor. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa her gün konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü ise bu açıklamalar sonrası sosyal medyadan flaş bir mesaj paylaştı. Yapılan açıklamada, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır" denildi.