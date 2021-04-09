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Haberler Galatasaray Hamamcıoğlu resmen aday

Hamamcıoğlu resmen aday

Hamamcıoğlu resmen aday

9.4.2021

Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleşecek genel kurul öncesi Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, dün kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylığını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile açıklayan Hamamcıoğlu, özetle şu ifadelerde bulundu:

"ÖZÜMÜZE GERİ DÖNECEĞİZ"
"Ben G.Saray'da yetiştim. Bir G.Saraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve başkanlık için adaylığımı koyuyorum. G.Saray olarak öze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyaç, hatırlamamız gereken, G.Saray'a güven" diye konuştu.

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