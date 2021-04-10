Aslan çıkış arıyor

Son iki maçından puan çıkartamayan Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarıkırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 maçın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi.

ONYEKURU YOK

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla Nijerya'ya giden Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.



BORİNİ VE BİGLİA POZİTİF

Fatih Karagümrük, G.Saray maçı öncesi korona şokuyla sarsıldı. Borini ve Biglia'nın testlerinin pozitif çıktığını açıklandı. Kırmızı- siyahlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon, tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih maçında yedek kulübesinde yer.