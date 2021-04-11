Galatasaray gülmeyi unuttu

Süper Lig'de iki maçtır mağlup olan Galatasaray, sahasında Karagümrük ile yenişemedi ve zirve yarışında ağır yara aldı: 1-1. 9. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Babel'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti. 13'te Jimmy'nin havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun yerden şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Lens'in yapığı vuruşta meşin yuvarlak Yedlin'den döndü. 21'de Balkovec'in sol çaprazdan içeri çevirdiği ortaya kale önünde Roco'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

DONK KIRMIZI KART GÖRDÜ

43'te Balkovec'in ortasında Roco arkaya indirdi. Ndao'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 57'de Şener'in derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Oğulcan dar açıdan bekletmeden vurdu, top auta gitti. 60'ta sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur vurdu, Muslera'dan seken topu kale ağzında Ndao tamamladı: 0-1. 62'de Aksel'in kaptırdığı top sonrası Fernandes bekletmeden Babel'i gördü. Babel de önünü açıp topu ağlara yolladı: 1-1. 79'da Donk'un Sobiech'e müdahalesini VAR'da inceleyen hakem Ali Palabıyık, Galatasaraylı oyuncuyu kırmızı kartla saha kenarına yolladı. Maç 1-1 bitti.

TERİM MAÇI LOCADAN İZLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam karşılaşmayı locadan takip etti. Terim'in sık sık telefonuyla sinirli bir şekilde konuştuğu gözlendi. Başarılı çalıştırıcı, özellikle verilmeyen gol pozisyonunda locada yerinde duramadı.



YEDLİN ŞOKU

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD'li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.



ASLAN'DA ROTASYON

SÜPER Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.



KARAGÜMRÜK'TE&NBSP;ÜÇ EKSİK VARDI

Fatih Karagümrük'te Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı. İstanbul ekibinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.