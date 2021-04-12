Galatasaray şokta

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da sıkıntılar bitmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada Lens'in müdahalesiyle sakatlanan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. ABD'li oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan İstanbul ekibinde bir şok daha yaşandı. Falcao ile Kerem Aktürkoğlu, idmanda kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye sevk edilirken, Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı bildirildi.

TERİM ÇOK SIKINTILI

Bu arada Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Linnes ile Arda'nın da tedavisine devam ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in sıkıntıya girdiği ve Göztepe maçı öncesi çözüm bulmaya çalıştığı belirtildi.