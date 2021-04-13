Maskeli çözüm

Galatasaray'ın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. Oyuncunun maske ile mücadele edeceği öğrenilirken Kolombiyalı yıldız da bu gelişmeyi doğruladı ve kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" notunu düştü. Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.

ÜÇ HAFTAYI BULABİLİR

35 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olması bekleniyor. Genel sağlık durumu iyi olan Kolombiyalı yıldızın sahalara dönüşü ise 3 haftayı bulabilir. Radamel Falcao, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.