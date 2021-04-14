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Haberler Galatasaray Boupendza savaşı

Boupendza savaşı

İki ezeli rakip daha önce Muric, , ve İrfan'ın transferinde karşı karşıya gelirken, yolları bu kez de 24 yaşındaki Gabonlu golcü için .

Boupendza savaşı

14.4.2021

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yolu bir kez daha transferde kesişti. İki ezeli rakip daha önce Vedat Muric, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'nin transferinde karşı karşıya gelirken, bu kez de Aaron Boupendza'nın transferinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında istediği Gabonlu forvete Galatasaray da resmen talip oldu. Kolombiyalı golcü Falcao ile sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların Boupendza'yı kadroya katmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

FİYATI 15 MİLYON EURO
Bu sezon 18 gol gole imza atan yıldız futbolcu Boupendza, virüse yakalanarak iki hafta forma giyemedi. Sezon başında Samatta, Mame Thiam, Enner Valencia, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Cisse'yi transfer etmesine rağmen umduğunu bulamayan Fenerbahçe'nin de önümüzdeki hafta içinde Hatayspor yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Hatayspor yönetimin ise Boupendza için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında.

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