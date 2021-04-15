Gözler Terim’de

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, önceki gün yaptığı açıklamalar Florya'da soğuk rüzgarların esmesine neden olurken gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Cengiz'in "G.Saray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şeref-lerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor" şeklindeki sözleri sonrası Terim'in konu ile ilgili yorumu beklenirken bu açıklamanın Göztepe maçı sonrası olacağı öne sürüldü.C

ENGİZ VARSA TERİM YOK

Bu arada 31 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunan Terim'in seçimi beklediği Mustafa Cengiz'in aday olup tekrar başkan seçilmesi halinde, tecrübeli çalıştırıcının devam etmeyi düşünmediği iddiaları ortaya atıldı. Aday-lardan Burak Elmas'ın seçimi kazanması durumunda Fatih Terim'in sözleşmesindeki +3 yıllık opsiyonu kullanması bekleniyor. Öte yandan başkan Mustafa Cengiz, önceki günkü açıklamaları sonrasında PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün seçim tarihi de belli oldu. Genel kurulun 22 Mayıs'ta olacağı, çoğunluk sağlanamaz-sa 29 Mayıs'ta gerçekleşeceği bildirildi.



MOHAMED POZİTİF ÇIKTI

nGALATASA-RAY'IN Mısırlı futbolcusu Mos-tafa Moha-med korona virüs testi-nin pozitif çıktı-ğını açıkladı. Sarı-kırmı-zılı kulüp bu akşam bir oyuncunun korona virü-se yakalandığını duyur-muştu. Bu açıklamanın ardından Mısırlı golcü Mostafa Mohamed sos-yal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak testinin pozitif olduğu-nu ifade etti. Galata-saray Teknik Direktö-rü Fatih Terim ise bu olay sonrası sıkıntı-ya girdi. Hafta sonu Göztepe'ye konuk olacak İstanbul eki-binde Geçtiğimiz günlerde idman-da sakatlanan Fal-cao ve cezalı olan Babel'den sonra Mohamed'in de koro-naya yakalanması son-rası forvet kalmadı.