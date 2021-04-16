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G.Saray kaynıyor

Sarı-kırmızılı kulüpte Abdürrahim Albayrak’ın adaylığını koyup koymayacağı tartışılırken Başkan Cengiz’in de henüz net kararını vermediği öne sürülüyor.

G.Saray kaynıyor

16.4.2021

G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz'in geçen hafta kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı kulüpte yüksek gerilim yaşanıyor. Başkan Cengiz'in takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk ile ilgili söylediği iddia edilen sözler de çok tartışılırken önümüzdeki günlerde gerginliğin artması sürpriz sayılmayacak. Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası Florya'ya giderek "Sorun yok" mesajı veren 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın bu hamlesi "Albayrak, Mayıs'taki kongrede başkan adaylığı için hazırlanıyor" şeklinde yorumlanırken G.Saray Başkanı'nın sağlık durumunun el vermesi halinde yeniden aday olacağı da gelen haberler arasında.

TERİM SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Cengiz'in geçtiğimiz günlerde kulüp binasına gelip "Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın" talimatını verdiği iddia edilirken takımla ilgili son dönemde medyaya yansıyan haberlerin Fatih Terim'i çok rahatsız ettiği konuşuluyor. Terim'in yarınki Göztepe maçının ardından sessizliğini bozup gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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