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Haberler Galatasaray 4 yıllık maaşını çıkardı

4 yıllık maaşını çıkardı

Galatasaray’ın Göztepe’yi yendiği maçta 3 gol atan , alacağı ücretleri sadece bir maçta attığı gollerle çıkarmasını bildi.

4 yıllık maaşını çıkardı

19.4.2021

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta 3 golü de atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık ücretini de çıkardı. Sezon başında 3. Lig ekibi 24Erzincan'dan ücretsiz alınan yıllık 850 bin TL'ye oynayan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 2. kez bir maça ilk 11'de başladı ve toplamda 6 gole ulaştı. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en az kazanan isim olma özelliğiyle de dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, bundan sonraki sezonlardan sırasıyla 900 bin TL ve 950'şer bin TL kazanacak.

KEREM BAŞTACI OLDU
Göztepe karşısında attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Kerem, böylece 4 yıllık maaşını da karşılaşmış oldu. Futbol federasyonu Süper Lig kulüplerine kazandıkları her maç için 2 milyon 700 bin TL prim veriyor.

AKTÜRKOĞLU'NDAN TERİM'E TEŞEKKÜR
SÜPER Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" mesajını yazdı.

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