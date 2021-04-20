Avrupa’nın zirvesinde!

GALATASARAY'IN deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da da zirveye çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla 500 dakika süre alan oyuncular arasında skor katkısı en yüksek isim olarak dikkat çekti. Bu sezon ligde sadece 398 dakika sahada kalan Kerem, Cim Bom'a 6 gol, 2 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Bu istatistikle lider olan başarılı oyuncuyu, ligimizde 220 dakikada yaptığı 4 gol, 2 asistle Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu takip etti. Avrupa'da ise Fransız ekibi Metz'in yıldızı İbrahima Niane 471 dakikadaki 6 golüyle Kerem'in en yakın takipçisi. İtalyan temsilcisi Torino'da görev yapan Sanabria 417 dakikalık sürede 4 gol, 1 asist yaparken, Katalan devi Barcelona'nın parlayan yıldızı Ansu Fati de 435 dakikada 4 kez ağları sarsıp, 1 kez de gol pası vererek listeye girdi. Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'daki bir çok takımdan transfer teklifi geldiği öğrenildi.