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Haberler Galatasaray Galatasaray-Trabzonspor maçı I CANLI ANLATIM

- maçı I CANLI ANLATIM

'in 36. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Zirve yarışındaki iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor... İşte dev maça dair tüm detaylar ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

Galatasaray-Trabzonspor maçı I CANLI ANLATIM

21.04.2021, 18:52

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor'u kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

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