Önce fırtına sonra Aslan

Süper Lig'de zirve takipçisi Galatasaray, lider Beşiktaş'ın takıldığı Fenerbahçe'nin bay olduğu haftada Trabzonspor ile yenişemedi: 1-1. 10'da sağ köşeden Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 25'te Djaniny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 26'da sol taraftan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban topu arka diğere indirdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

EMRE AKBABA PUANI GETİRDİ

72'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba sol ayağıyla şutunu çekti ancak top oldukça farklı şekilde auta gitti. 76'da Bakasetas'ın ceza alanına doldurduğu topu savunma uzaklaştıramadı. Topu kontrol eden Edgar fileleri havalandırdı: 0-1. 80'de Saracchi'nin ortaya çevirdiği topa Emre Kılınç gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan çizgi üzerinde topu son anda kontrol etti. 90+6'da Ömer Bayram'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Marcao'nun geriye çıkardığı topa Taylan sol ayağıyla vurdu. Uğurcan'ın sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİKTEK

SÜPER Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, geride kalan hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçta ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekerken, Trabzonspor karşısında bu futbolcunun yerine cezası biten Ryan Babel'i görevlendirdi. Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile başladı.



ONYEKURU ŞOKU YAŞANDI

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Onyekuru'nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.



ASLAN'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde 6 futbolcu görev alamadı. Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Ryan Donk, bu maçla birlikte cezasını tamamlıyor. Sakatlıkları bulunan Falcao, Yedlin, Linnes ve Onyekuru'nun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik isimlerin çokluğuyla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 20 futbolcu dahil etti.



AVCI'DAN REVİZYON

SÜPER Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 35. haftasında 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan 3 oyuncuya Galatasaray mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer vermedi. Tecrübeli teknik adam, Yusuf Sarı'dan cezası nedeniyle yararlanamazken Abdulkadir Parmak ve Hosseini'yi yedeğe çekti. Bu futbolcuların yerine Berat Özdemir, Ekuban ve Hugo forma giydi.