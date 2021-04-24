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Haberler Galatasaray G.Saray’ın yıldızı sezonu kapattı

G.Saray’ın yıldızı sezonu kapattı

G.Saray’ın yıldızı sezonu kapattı

24.4.2021

GALATASARAY Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.

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