Aslan söktü aldı

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde ikinci sıraya çıktı. 6'da ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 13'te Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 33'te Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı.

SKORU MOHAMED BELİRLEDİ

56'da Şener'in kullandığı serbest atışta kaleci Boffin, gole izin vermedi. 59'da Şener'e faul yapan Lucas Podolski ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. 68'de Arda, Mohamed'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha direkte patladı. 77'de Şener'in sağdan ortasında Mohamed bekletmeden vurdu: 0-1. Maçın bitiminde Kudriashov kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.