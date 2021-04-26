Mohamed sevinci

Antalyaspor'u tek golle yenerek şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'ı Mostafa Mohamed sırtladı. 14 Nisan'da kovid testi pozitif çıkan Mohamed, son testi negatif çıktıktan sonra önceki gün Antalya kampına katıldı. 10 günlük karantina döneminin ardından maça çıkan Mısırlı yıldız oyuncu takımın tek golünü atıp, karşılaşmanın anahtar oyuncusu oldu.

İKİ AYLIK SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Son golünü 27 Şubat'ta Erzurum BB önünde atan Mostafa Mohamed, yaklaşık iki aylık suskunluğunu da bozmuş oldu. Ayrıca Omar, Yedlin ve Linnes'in yokluğunda sağ bekte tek alternatif olarak kalan Şener Özbayraklı, Antalya deplasmanının yıldızlarındandı. Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu ve sonradan oyuna giren Arda Turan'ın performansları teknik direktör Terim'in yüzünü güldürdü.