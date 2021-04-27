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Haberler Galatasaray Aslan’da hesap vakti

Aslan’da hesap vakti

Yönetim maddi kaynak arayışına girerken teknik heyet ise şampiyonluk hedefi için “mağlubiyet” kelimesini yasakladı.

Aslan’da hesap vakti

27.4.2021

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başlarken yönetim maddi kaynak, teknik heyet ise şampiyonlukla ilgili hesap kitap yapıyor. Bilindiği üzere Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı oluşunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün Haziran ayında ödemesi gereken 250 milyon TL borcu olduğu öne sürüldü. Ligde puan kaybına kredisi kalmayan takımda Florya'daki herkes 5'te 5 hedefine konsantre oldu. Teknik direktör Fatih Terim mağlubiyet kelimesini yasaklarken, şampiyonluk hesapları yapan teknik heyetin, transferi düşünülen oyuncuları izlemeyi bıraktığı öğrenildi. Konyaspor'u ağırladıktan sonra G.Birliği deplasmanına gidecek G.Saray 40. haftada Beşiktaş'la kader derbisine çıkacak. Denizlispor ve Y.Malatya maçları ile sezonu tamamlayacak.

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