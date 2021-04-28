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Haberler Galatasaray Galatasaray - Konyaspor I CANLI ANLATIM

Galatasaray - Konyaspor I CANLI ANLATIM

Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. 'in bu maç öncesinde Taylan'ı mı yoksa Etebo'yu ilk 11'de sahaya süreceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor'da ise takım kaptanı ve Skubic bu karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemiyor.

Galatasaray - Konyaspor I CANLI ANLATIM

28.04.2021, 19:55

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Galatasaray-Konyaspor maçına dair detaylar...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Kerem, Emre, Halil, Mostafa Mohamed

KONYASPOR: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Amir, Diomande, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Artem Kravets

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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