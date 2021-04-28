Galatasaray - Konyaspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Galatasaray-Konyaspor maçına dair detaylar...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Kerem, Emre, Halil, Mostafa Mohamed

KONYASPOR: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Amir, Diomande, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Artem Kravets

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.