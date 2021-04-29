Galatasaray son nefeste

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerek zirve yarışına tutundu: 1-0. 36. dakikada Etebo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi. 47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.

BABEL TAKIMI ATEŞLEDİ

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı. 87'de Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu önledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden dönen topu takip eden Emre Akbaba, altıpastan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 90. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti. Maç 1-0 bitti



FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Emre Akbaba'nın yerine Antalya karşılaşmasında sonradan oyuna girerek attığı golle takımına 3 puan kazandıran Mostafa Mohamed'e görev verdi. Ancak Terim, Mostafa'yı ilk yarı bitiminde kenara aldı. Bu futbolcunun yerine ikinci yarıda Babel'i oyuna sürdü.



EMRE'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken sahneye Emre Akbaba çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcunun 2 de asist bulunuyor. Başarılı futbolcu son olarak 1-0 geride oldukları Trabzonspor müsabakasının son dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.