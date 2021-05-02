Gençlerbirliği - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, rakibini yenerek şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. Düşme hattındaki Gençlerbirliği de kümede kalma adına güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, D. Angelo, Soner Dikmen, Piris, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu, Sandro Lima
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ryan Babe
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