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Gençlerbirliği - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. 5 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'ni geçerek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray'ı devirerek düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

02.05.2021, 20:59