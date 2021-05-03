Aslan doludizgin

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek bitime üç hafta kala zirve takibini sürdürdü: 0-2. 13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı. 22'de ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı. 29'da orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı. 36'da savunmada yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan'ın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.

EMRE AKBABA YILDIZLAŞTI

44'te Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 53'te Donk'un uzun pasında Gençlerbirliği savunmasında Arda'nın kafasından seken topa yere düşürmeden şık bir vuruş yapan Emre, sarı-kırmızılı ekibi iki farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2. 65'te avunmadan atılan uzun topta Babel ceza sahası içi sol çizgiden pasını çıkardı, Emre Akbaba sol ayağıyla gelişine vurdu ve farkı üçe çıkardı. Ancak hakem VAR uyarısı sonrası elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Maç 2-0 sona erdi.



G.SARAY'DA EKSİKLER VARDI

Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henr y Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.



HALİL'DEN İLK GOL GELDİ

Galatasaray'ın devre arasında Brentford takımında kiralık olarak transfer ettiği 21 yaşında Halil Dervişoğlu, Sarı- Kırmızılı forma altında ilk golünü Gençlerbirliği karşısında yaptı. Taylan'dan aldığı pasla ceza sahası önünde topu alan Halil rakiplerinin arasından sol ayağıyla müthiş bir gol attı. Halil, daha önce Göztepe maçında bir asist yapmıştı. Halil Dervişoğlu bu sezon Galatasaray forması altında 9 maçta forma giydi.



YEDLİN 4 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Birleşik Amerikalı Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini alarak formasına kavuştu.



TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mostafa Mohamed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.