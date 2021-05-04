Cengiz aday oluyor

GALATASARAY'DA gözler şampiyonluk yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Gençlerbirliği'ni yenerek şampiyonluk iddiasını son üç maça taşıyan Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz, dün Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu. Cengiz, genel kurulda şu an için kesinleşen Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile başkanlık için yarışacak.

ÜSTÜNEL VE ŞARDAN HAMLESİ

Başkan Cengiz'in camiada ağırlığı ile bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı da ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşuluyor. Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Cengiz, Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edecek.