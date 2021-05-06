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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olmayacak

Başkanı aday olmayacak

Kulübü Başkanı , olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Cengiz Sosyal medya hesabından kararını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olmayacak

06.05.2021, 17:37

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerine yer verdi.

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