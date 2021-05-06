Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Cengiz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerine yer verdi.
May 6, 2021
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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