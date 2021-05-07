Cengiz aday degil

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadeleri yer aldı. Galatasaray'da Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday olduklarını açıklamış, liste hazırlıklarına ve bütçe oluşturmaya başlamışlardı. İkinci başkan Abdürrahim Albayrak, seçimin Haziran ayında yapılabileceğini duyurmuştu.