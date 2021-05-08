Muhteşem gece

Süper Lig'de bugün çok kritik maçlar oynanacak. Şampiyonluğu hedefleyen lider Beşiktaş ile takipçilerinden Galatasaray kozlarını Türk Telekom Stadı'nda paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Ev sahibi konumundaki Galatasaray'da karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru da takımla çalışmalarda yer aldı. 4 futbolcu da teknik direktör Fatih Terim görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou'nun forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında şans bulması durumunda oynayabilecek. Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin olacak.



İKİ TAKIM DA TEMKİNLİ

G.Saray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Arda Turan sarı kart sınırında bulunuyor. Arda sarı kart görmesi halinde Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek. Kara Kartal'da ise 3 sarı kartı olan Larin, Atiba, Dorukhan ve Ljajic kritik maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 41. Vodafone Park'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.



KARA KARTAL ŞAMPİYON OLABİLİR

81 puanla Türk Telekom Stadı'na lider gidecek olan Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında alacağı sonuç ve aynı saatlerde oynanacak Ankaragücü- Fenerbahçe maçında ortaya çıkacak sonuca göre 16. şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyon olacak. Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da berabere kalırsa şampiyon olacak. Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse yine şampiyon olacak.

Beşiktaş; Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon olacak. Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın Galatasaray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.



İKİLİ AVERAJ HESAPLARI

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, rakibinin genel averajda da 10 sayı gerisinde bulunuyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri de 3 puanının yanı sıra ikili averajda da üstünlük sağlamak. İlk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın ikili averajda üstünlük sağlaması için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.



CİM-BOM 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

SÜPER Lig'de son olarak Hatayspor mağlup olan Galatasaray, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.



TAM 1 MİLYAR 858 MİLYON TL'LİK DERBİ

G.SARAY ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 1 milyar 858 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan, kadrosunda yer alan futbolcuların 99 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Kara Kartal ise 87 milyon Euro ile 3. sırada bulunuyor. İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 858 milyon TL. G.Saray'lı Gedson 12 milyon 500 bin Euro ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak.



SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

BEŞİKTAŞ ile G.Saray 349. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 348 maçta Beşiktaş'ın 112 galibiyetine karşılık Galatasaray'ın 122 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Son 12 maçta G.Saray'ı 7 kez yenen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.