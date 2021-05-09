G.saray zirveyi karıştırdı

Süper Lig'de Galatasaray, evinde lider Beşiktaş'ta 3-1 yendi, şampiyonluk yarışında zirve iyice karıştı. Son 2 hafta öncesi iki takım arasındaki puan farkı 3'e indi. 2. dakikada Welinton'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı. 11. dakikada Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, topu ağlara gönderdi: 1-0. 38. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner sonrasında Atiba, Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır öncesinde oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

SON GOL ARDA'DAN

44. dakikada Gedson'un kullandığı serbest vuruş sonrasında Falcao, Atiba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 45+1'de Falcao, atışı gole çevirdi: 2-1. 77'de Emre Kılınç'ın pasında Arda maçın skorunu belirleyen

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 4 değişiklik yaptı. Terim, Şener, Ömer, Kerem ve Halil'in yerine Yedlin, Saracchi, Onyekuru ve Falcao'ya görev verdi. Mücadeleye Muslera kaptan olarak sahaya çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan ve daha sonra karantina süreci sona eren Luyindama 21 kişilik kadroda yer aldı. Karantina süreci devam eden Etebo ile Martin Linnes ve Oğulcan Çağlayan ise derbi kadrosunda yer almadı.

ATİBA CEZALI

Beşiktaş'ta Atiba Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba'nın Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı.

MARCAO'DAN DALYA

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Beşiktaş derbisiyle sarıkırmızılı formayı 100. kez giydi. 2019 yılının ocak ayında Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

BEŞİKTAŞ'TA 6 futbolcu derbide görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Nkoudou ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit

edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmadı.

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİ

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta 11'de şans tanıdığı Halil Dervişoğlu'nu kulübeye çekerken maça Radamel Falcao ile başladı. Sarı-kırmızılıların bir diğer golcüsü Mohamed Mostafa ise başlangıç kadrosunda yer almadı.

YALÇIN'DAN ÇAKIR'A TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert itirazda bulundu. Donk ile Atiba'nın mücadelesine penaltı çalan Çakır, sadece birkaç dakika sonra 45+1'de Atiba-Falcao pozisyonunda da beyaz noktayı gösterdi. Yalçın, bu karardan sonra çok sinirlendi. Devrenin bitiş düdüğüyle birlikte Yalçın, tünel girişinde Cüneyt Çakır'ı bekledi ve penaltı pozisyonu için sert itirazlarda bulundu.