Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayın...
11.05.2021, 20:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 20:55
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Denizlispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.