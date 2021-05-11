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Haberler Galatasaray Denizlispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayın...

Denizlispor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

11.05.2021, 20:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021, 20:55

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