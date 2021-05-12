Zirveye Aslan pençesi

GALATASARAY, Süper Lig'e veda eden Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. 4. dakikada Arda'nın şutunu kaleci Abdulkadir kornere çeldi. 5'te Recep'in pasında Hasan'ın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 22. dakikada köşe vuruşunda boşa çıkan Abdulkadir'in hemen arkasında bulunan Halil kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

ABDÜLKADİR DEVLEŞTİ

HAKEM faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etse de VAR incelmesinin ardından gol verildi: 0-1. 34. dakikada Muhammet, Babel'i düşürdü hakem penaltı noktasını gösterdi. 35'te topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı sağ köşede ağlarla buluşturdu: 0-2. 42. dakikada Arda'nın yaptığı ortada Halil'in kafa vuruşunda top Sakıb'ın eline çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 43'te Emre Akbaba'nın penaltı vuruşunu kaleci Abdülkadir ayaklarıyla çeldi. 62'de Dossevi'nin kaptığı topta pasını alan Recep plaseledi: 1-2. 81'de Onyekuru karşı karşıya vurdu kaleci Abdülkadir çıkardı. 82'de Onyekuru, Emirhan tarafından düşürüldü, hakem 3. kez beyaz noktayı gösterdi. 83'te Mohammed'in penaltısını kaleci Abdülkadir kurtardı. VAR'ın uyarısıyla penaltı tekrarlandı.

HUGO RODALLEGA KIZARDI

85. dakikada hakeme itiraz eden Rodallega ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 86. dakikada Mohammed topu bu kez ağlara gönderdi: 1-3. 88. dakikada defansın arkasına sarkan Onyekuru'nun pasında Mohammed farkı üçe çıkardı: 1-4. Galatasaray, 4-1 kazanıp son haftaya şampiyonluk yolunda avantajlı girdi.

FATİH TERİM DÖRDÜNCÜ KEZ 'DALYA' DEDİ

Terim, Galatasaray'ın teknik patronluğunu yaptığı dönemlerdeki 400. Süper Lig maçına Denizli Atatürk Stadı'nda çıktı. Terim'in teknik direktörlüğünde çıkılan 399 Süper Lig maçında Galatasaray 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyet alarak 844 puan topladı. Fatih Terimli Galatasaray döneminde aldığımız 844 puana karşı Fenerbahçe 753 puan, Beşiktaş ise 792 puan topladı. Fatih Terim idaresinde Galatasaray 831 gol atarken, kalesinde 374 gol gördü. Bunun sonucunda Fatih Terim teknik patronluğunda Galatasarayımız Türkiye Ligi şampiyonluğu kupasını 8 kez müzesine götürdü.

■ SEBAHATTİN ALP