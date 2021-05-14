  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Denizli’nin aslarına teklifler yağıyor

Denizli’nin aslarına teklifler yağıyor

Denizli’nin aslarına teklifler yağıyor

14.5.2021

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor.
Yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncuları Rodallega, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Leismann'a şimdiden birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Hugo Rodallega'yı Göztepe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Trabzonspor'un istediği bildirildi.
Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’nin aslarına teklifler yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.