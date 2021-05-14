Denizli’nin aslarına teklifler yağıyor

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor.

Yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncuları Rodallega, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Leismann'a şimdiden birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Hugo Rodallega'yı Göztepe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Trabzonspor'un istediği bildirildi.

Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.