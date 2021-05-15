Aslan Malatya önünde

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçında şam-piyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Yeni Malat-yaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlaya-cak olan kritik karşılaşma-yı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılılar, şampiyon-luk için kazanıp Beşik-taş'ın Göztepe'den alacağı sonucu bekle-yecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, Yukatel Denizlispor karşılaş-masında forma giyemedi.

LİNNES OYNAMAYACAK

İki futbolcunun da durumu maç öncesi yapılacak kontroller-den sonra belli olacak. Annesi vefat eden Norveçli sağ bek Martin Linnes'in de kadro yer alması bek-lenmiyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan ve atılan gollerde de rakibi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada olan Aslan, son 8 karşı-laşmasını kaybetmedi.



BU SEZON İLK KEZ KAMP YAPILDI

G.SARAY'DA Teknik Direktör Fatih Terim, takıma bu sezon ilk kez maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp uyguladı. Bu sezon İstanbul'daki müsabakalarda maç-tan önceki son antrenmandan sonra futbolcular evlerine gidip, karşılaşma günü tesislere geliyordu. Salı günü oynanan Deniz-li maçından sonra 1 günü izinli geçiren sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan ilk antrenmandan sonra kamp başladı. Terim'in bugün oynanacak kritik randevuda son haftaların formda isimleri Emre Akbaba ve Arda 'ya özel görevler vermesi bekleniyor