Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Ligde Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen gol averajından dolayı ikinci sırada yer alan Galatasaray Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Babel, Onyekuru, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim, Ahmed, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay

Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?