Aslan’a yetmedi

Süper Lig'in son haftasında oynanan Galatasaray-H. Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 11. dakikada Taylan'ın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti. 13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

TEK ŞUTLARI GOL OLDU

39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Fatih Terim 3 değişiklikle başladı. Arda Turan, Yedlin ve Emre Akbaba'yı kenara alan Terim, yerine Şener, Kerem ve Mostafa ile başladı.53'üncü dakikada Kerem'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, yerden topu filelere gönderdi: 1-1.

Baskısını artıran Galatasaray, sol kanada geçen Babel ile ikinci golü buldu. Şener'in sağdan yerden açtığı ortaya arka direkte Babel dokundu ve takımını öne geçirdi. Ömer Bayram ve Oğulcan Çalayan'ın oyuna girmesiyle Galatasaray oyunu karşı alana yıktı. 90+2'de ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Oğulcan Çağlayan topu ağlara gönderdi: 3-1.

Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

TERİM BIRAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamada "31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatırı için. Sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı. "Oyuncularıma teşekkür ettim onlarla helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık. Kısmet değilmiş" diyen Terim, "O kadar çok şeyle uğraştık ki... TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize" dedi. Galatasaray'la gurur duyduğunu aktaran Tecrübeli teknik adam, "Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar. Rakiplerin hepsini tebrik ediyorum. Rakipler, aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bildiğimiz şeyler. İçtekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK FARKI 3'TE KALDI

SÜPER Lig rekabetinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk farkı 3'te kaldı. Galatasaray son hafta ipi göğüsleyebilseydi, aradaki şampiyonluk farkı ilk kez 4'e çıkacaktı. Bu sonuçla Galatasaray 22 şampiyonlukta kalırken, Beşiktaş ise 16 şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 6, Bursaspor ile Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.